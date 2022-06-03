Несколько человек заблокированы огнем на двух этажах БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве — источник

10:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огонь заблокировал несколько человек в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«На шестом этаже в кабинете огнем заблокированы люди, еще один человек на седьмом этаже», — сказал собеседник агентства.