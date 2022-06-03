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Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве — МЧС

11:05 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается», — сказали в ведомстве.

В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.

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