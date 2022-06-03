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НОВОСТИ

Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

11:20 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, поэтому нужно искать современные подходы, способствующие укреплению безопасности и поступательному развитию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованном в пятницу на сайте Кремля обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

«Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», — заявил Путин.

По его словам, сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ.

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