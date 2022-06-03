Половина опрошенных россиян не планирует покупать недвижимость в ближайшем будущем — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина опрошенных россиян не планирует приобретать недвижимость в обозримом будущем, а 11% респондентов, наоборот, имеют такие планы на ближайшие год. Такие данные приводятся сервисом «Работа.ру» по результатам опроса (имеется в распоряжении ТАСС).

«50% респондентов не планируют покупку недвижимости в обозримом будущем. При этом 11% опрошенных отметили, что планируют приобрести недвижимость в ближайший год, 18% — в ближайшие три-четыре года, а еще 21% планирует покупку в течение 5 лет», — говорится в сообщении.

Больше половины респондентов, которые положительно ответили на вопрос о планах по покупке недвижимости, хотят приобрети квартиры, треть опрошенных — купить дом, 5% — земельный участок, 1% — коммерческие объекты. Кроме того, 54% желающих купить недвижимость планируют взять на эти цели кредит или ипотеку, 31% — воспользуется личными накоплениями, 4% — возьмут в долг у друзей или родственников.

Каждый пятый планирующий покупку недвижимости рассматривает для этой цели объекты в Москве, 14% — в Санкт-Петербурге, 6% — в Краснодаре, 5% — в Екатеринбурге, 4% — в Ростове-на-Дону.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.