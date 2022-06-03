Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов стал академиком
11:03 03.06.2022
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2 июня общее собрание членов РАН подвело итоги выборов академиков и членов-корреспондентов РАН.
Андрей Серенко
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