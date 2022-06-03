Клиенты Домклик от Сбера помогли спасти 2 гектара леса

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Ко Дню экологии в России, который приходится на 5 июня, аналитики Домклик подсчитали, что с начала 2022 года клиенты помогли сохранить от вырубки более 800 деревьев благодаря четырем онлайн-сервисам: онлайн-заявке на ипотеку, «Сервису электронной регистрации», «Сервису безопасных расчетов» и «Сервису оценки недвижимости». Ранее для оказания этих услуг приходилось использовать много бумаги.

С начала 2022 года благодаря цифровизации бизнеса сервису Домклик и банку удалось внести значительный вклад в сохранение окружающей среды и сэкономить 6 860 208 листов, что равняется 13 720 пачкам бумаги. В одну пачку бумаги помещается в среднем 500 листов, а ради 17 таких пачек вырубается одно дерево (ель, дуб, береза).

По данным аналитиков Домклик, с января по май 2022 года Сбербанком было выдано 301 013 ипотечных кредитов на общую сумму 923 млрд руб. При оформлении ипотеки заявка заполняется клиентом онлайн на сайте сервиса Домклик или в цифровом формате сотрудником банка в отделении. Раньше на одну ипотечную анкету уходило около 10 листов бумаги.

Услуги, сопровождающие сделку, остаются востребованными у клиентов сервиса. «Сервис электронной регистрации» от Домклик помогает клиентам Сбербанка сократить срок регистрации сделки без посещения Ростреестра и МФЦ: процесс регистрации отслеживается онлайн в «Личном кабинете» Домклик, а необходимые документы приходят на электронную почту. С момента запуска сервиса благодаря этой услуге было зарегистрировано более 2,7 млн объектов недвижимости. При этом, по подсчетам аналитиков Домклик, количество зарегистрированных ипотечных и неипотечных сделок Сбербанка с использованием Сервиса электронной регистрации с начала 2022 года составило 296 985. Раньше для регистрации одной сделки требовалось до четырех листов бумаги.

За аналогичный период 2022 года было совершено 285 747 сделок с использованием «Сервиса безопасных расчетов» от Домклик. Услуга позволяет клиентам перевести деньги продавцу при покупке недвижимости с гарантией сохранности материальных средств без дополнительных визитов в офис банка. Ранее для оформления перевода платежа также уходило до четырех листов бумаги.

Часто клиенты используют услугу «Отчет об оценке». Это документ, в котором обосновывается рыночная стоимость объекта недвижимости. Результатом оказания услуги является документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, в котором будет полное объяснение стоимости объекта недвижимости и экспертное заключение. С начала 2022 года сервисом Домклик от Сбера было предоставлено 33 025 отчета. Раньше для подготовки экспертами одного отчета об оценке недвижимости требовалось в среднем до 46 листов бумаги.

«Являясь частью экосистемы Сбера и поддерживая стратегию развития Сбербанка в социально-экологическом направлении, сервис Домклик поддерживает принципы ESG, – отметила Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик. – Ежегодно мы снижаем объем бумажного документооборота с помощью перевода бизнес-процессов в онлайн и более эффективному потреблению ресурсов. С учетом экотрендов в недвижимости, вместе с клиентами и партнерами, Домклик сможет положительно повлиять на экологию нашей планеты. Мы будем и дальше развивать качественные онлайн-услуги для пользователей».

Подать заявку на ипотеку и воспользоваться электронными сервисами можно онлайн на Домклик.