Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский

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В летне-осеннюю навигацию ФГУП «Атомфлот» обеспечит два круговых каботажных рейса из европейской части России в регионы Дальнего Востока. Планируется, что 15 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга. Переход займет около 6-7 дней. В Санкт-Петербурге судно ФГУП «Атомфлот» встанет под погрузку. Рейсы будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в 2022 году.

«Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Это реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт атомного контейнеровоза».

ФГУП «Атомфлот» ведет работы по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в акватории Северного морского пути.

Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию 2022 года пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Мурманск в период с 22 июня по 1 августа. В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Рассматривается вариант, что атомный контейнеровоз после завершения погрузочных работ зайдет в порт Мурманск за дополнительным грузом, а затем выйдет в Петропавловск-Камчатский. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» способен перевозить контейнеры ISO 20 (1320 шт.) и ISO 40 (428 шт.). 19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России). В рамках этой задачи в 2022 году планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты.