В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 188, до 18 343 964. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 234, до 17 755 194. Днем ранее там сообщали о 4 976 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 78, до 379 363. Днем ранее было зарегистрировано 85 смертей.