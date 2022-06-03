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НОВОСТИ

В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 188, до 18 343 964. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 234, до 17 755 194. Днем ранее там сообщали о 4 976 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 78, до 379 363. Днем ранее было зарегистрировано 85 смертей.

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