ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, в том числе эмбарго на нефть

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении Совета ЕС.

Запрет поставок на сырую нефть «отложен на 6 месяцев, на нефтепродукты — на 8». Кроме того, «Болгария и Хорватия получат временные льготы относительно морского импорта сырой нефти из России», говорится в документе. Санкции вступят в силу позднее в пятницу после их публикации в «Официальном журнале ЕС».