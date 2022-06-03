0
0
117
НОВОСТИ

В Москве выявили 264 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 264 против 353 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 771 552 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 10 днем ранее, до 43 771.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 03.06.2022
Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что определены новые меры для ускорения СВО
0
39
13:05 03.06.2022
Украинские неонацисты применяют оружие США против гражданского населения — Захарова
0
69
13:00 03.06.2022
Киев делает фейковые видеосюжеты о «высокой эффективности» западного оружия — МО РФ
0
86
12:36 03.06.2022
Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве потушен — Собянин
0
130
12:23 03.06.2022
За компанией The Hill Foundation обнаружили интересы Ходорковского
0
153
12:05 03.06.2022
ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, в том числе эмбарго на нефть
0
183
12:00 03.06.2022
В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
162
11:56 03.06.2022
В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
0
159
11:50 03.06.2022
Мэр Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
0
190
11:48 03.06.2022
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский
0
171

Возврат к списку