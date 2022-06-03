В Москве выявили 264 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 264 против 353 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 771 552 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 10 днем ранее, до 43 771.