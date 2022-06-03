Киев делает фейковые видеосюжеты о «высокой эффективности» западного оружия — МО РФ
13:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев при поддержке Великобритании организовал съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения западного вооружения. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе киевский режим при финансовой поддержке Великобритании организовал съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий. «В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы высокой эффективности применения украинскими националистами западного вооружения», — сказал Конашенков.
Как отметил генерал, следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня. «Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам „простых украинцев“, обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», — уточнил он.
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