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НОВОСТИ

Украинские неонацисты применяют оружие США против гражданского населения — Захарова

13:05 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие, поставляемое США на Украину, активно применяется украинскими неонацистами против мирного населения. Об этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Украинские неонацисты активно применяют поставляемое США и под нажимом США оружие против гражданского населения и не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков», — отметила она.

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