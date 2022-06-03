Украинские неонацисты применяют оружие США против гражданского населения — Захарова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие, поставляемое США на Украину, активно применяется украинскими неонацистами против мирного населения. Об этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Украинские неонацисты активно применяют поставляемое США и под нажимом США оружие против гражданского населения и не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков», — отметила она.