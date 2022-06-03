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Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову — советник главы МВД

13:32 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство журналисту Александру Невзорову (признан в РФ СМИ-иноагентом) и его супруге Лидии Невзоровой. Об этом в пятницу сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — написал он в своем телеграм-канале.

Минюст РФ 22 апреля внес журналиста Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

6 мая суд вынес решение о заочном аресте журналиста по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее стало известно, что МВД объявило его в розыск. Перед этим супруга журналиста сообщила, что он уехал из России в Израиль.

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