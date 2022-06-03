РФ заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
14:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приостановила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности из-за недружественной линии королевства. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линией в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну, было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности», — сказала дипломат.
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