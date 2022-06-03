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НОВОСТИ

В Белоруссии будет сформирован информационный спецназ - Лукашенко

14:32 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо усилить работу по противодействию внешним информационным атакам, для этого в ближайшее время будет создан информационный спецназ.

«Мы сейчас формируем этот „спецназ“. Сила в правде. Все равно правда побеждает», — сказал Лукашенко журналистам, слова которого приводит агентство БелТА.

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