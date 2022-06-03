К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились еще 20 организаций

14:25

На нижегородской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в четверг представители почти двух десятков российских компаний и учреждений, а также администрации города Нижний Новгород приняли участие в церемонии подписания Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Она прошла в присутствии заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Церемонию провел председатель Комиссии по реализации Кодекса и управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка Андрей Незнамов.

«Все больше организаций из числа разработчиков и пользователей продуктов на основе машинного обучения выражают поддержку положениям Кодекса, – заявил Андрей Незнамов. – И мы можем только поприветствовать стремление нижегородских компаний стать частью сообщества по соблюдению современных правил корректного и справедливого применения ИИ».

«Сейчас на ЦИПРе высочайшая в стране концентрация специалистов, которые занимаются искусственным интеллектом. Напомню, ИИ – это очень мощное направление, обладающее колоссальным мультипликатором усилий. В любом приложении он достигает 10 раз, – отметил Дмитрий Чернышенко. – В прошлом году мы увидели прямой эффект от внедрения ИИ в 300 млрд руб. по отраслям нашей промышленности. Крайне важно, чтобы данная деятельность соответствовала очень строгим стандартам этики использования этих технологии».

«Принятие такого значимого решения для общества и государства в Нижнем Новгороде является ярчайшим событием в развитии всей отечественной ИИ-отрасли. Устойчивое развитие предполагает саморегулирование и следование определенным идеологическим принципам, – добавил Глеб Никитин. – Уверен, что мы будем продолжать эффективно внедрять решения в сфере искусственного интеллекта, и добровольные ограничения, которые мы сейчас введем, этому не помешают. Следование кодексу этики также напомнит разработчикам о том, какая ответственность на них лежит».

В число подписантов Кодекса вошли администрация Нижнего Новгорода, а также 19 компаний и учреждений, представляющих регион: ООО «Протон», ООО «АВМ Реалити», ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ООО «НЕЙРО», ООО «Артезио», ООО «Лаборатория компьютерного зрения», ООО «ЭР-ТОП», АНО «Центр искусственного интеллекта «Горький», ООО «ЛАД Ай Ти», ООО «Интелливижн», ООО «Глобус-ИТ», ООО «Риверстарт», Княгининский университет, Волго-Вятский банк «ПАО Сбербанк», ООО «Фокстанк Моторс», ООО «Мягкий сон», ООО ПКФ «Кварц», АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «Матллер».

Дмитрий Чернышенко отметил, что в ближайшее время также запланированы подписания Кодекса в Ханты-Мансийске и Иннополисе, а в сентябре церемония пройдет на Дальнем Востоке. Кроме того, готовность присоединиться к Кодексу подтвердили и 20 федеральных ведомств.

Кодекс разработан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и учреждения. На сегодня к Кодексу присоединились свыше 60 организаций.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании-участницы Альянса – Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, МТС и РФПИ. Миссия Альянса – быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.