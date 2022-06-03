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НОВОСТИ

Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392,9 млрд руб. нефтегазовых доходов

15:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в июне получит 392,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2022 года в размере 392,9 млрд руб.», — отмечается в сообщении.

При этом нефтегазовые доходы в мае текущего года превысили прогнозный уровень на 263,7 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 656,6 млрд рублей», — поясняется в сообщении.

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