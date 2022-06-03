РФ будет следить за возможным увеличением числа Вооруженных сил ФРГ — Захарова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет внимательно следить за анонсированным возможным увеличением числа Вооруженных сил Германии и соблюдением Берлином международных обязательств. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности Вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», — сказала она.