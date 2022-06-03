Рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла, считают в МИДе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не имеют сейчас смысла. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не вижу смысла даже теоретически рассуждать на этот вопрос. Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль, функции и так далее по любым направлениям, всегда так относились. Но заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.