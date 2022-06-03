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Три человека погибли при аварии поезда на юге ФРГ — Bild

16:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум три пассажира поезда, который сошел с рельсов недалеко от германского города Гармиш-Партенкирхен, числятся погибшими. Как сообщила в пятницу газета «Бильд» со ссылкой на региональную полицию, еще несколько человек «серьезно пострадали».

По данным таблоида, в спасательной операции задействованы в том числе вертолеты из Австрии.

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