Три человека погибли при аварии поезда на юге ФРГ — Bild

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум три пассажира поезда, который сошел с рельсов недалеко от германского города Гармиш-Партенкирхен, числятся погибшими. Как сообщила в пятницу газета «Бильд» со ссылкой на региональную полицию, еще несколько человек «серьезно пострадали».

По данным таблоида, в спасательной операции задействованы в том числе вертолеты из Австрии.