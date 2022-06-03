ЦРУ создало секретные тюрьмы на Украине при Ющенко — экс-сотрудник СБУ
16:12 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в период управления Украиной Виктором Ющенко развернуло на территории страны первые свои секретные тюрьмы. Об этом в пятницу в ходе брифинга в Донецке рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров.
«Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество. При президенте Украины [Викторе] Ющенко, когда Украина первый раз открыто „легла“ под западный мир, ЦРУ размещало на Украине такие секретные тюрьмы. Там речь шла о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме, не граждане Украины», — сказал Прозоров.
После переворота в Киеве в 2014 году и начала военных действий в Донбассе силовые структуры Украины развернули сеть тюрем на территории востока Украины. По словам Прозорова, они действовали и продолжают действовать «практически в каждом отделе СБУ».
Бывший сотрудник спецслужбы добавил, что после 2014 года СБУ перестала действовать в рамках национального законодательства. «После переворота 2014 года нормой для СБУ стало наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ, незаконных методов дознания, лишения свободы. Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы. Именно их методологию взяли на вооружение сотрудники СБУ и других силовых структур [Украины]», — сказал Прозоров.
НОВОСТИ
- 16:00 03.06.2022
- Три человека погибли при аварии поезда на юге ФРГ — Bild
- 15:32 03.06.2022
- Рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла, считают в МИДе
- 15:12 03.06.2022
- РФ будет следить за возможным увеличением числа Вооруженных сил ФРГ — Захарова
- 15:00 03.06.2022
- Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392,9 млрд руб. нефтегазовых доходов
- 14:32 03.06.2022
- В Белоруссии будет сформирован информационный спецназ - Лукашенко
- 14:25 03.06.2022
- К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились еще 20 организаций
- 14:15 03.06.2022
- Андрей Воробьев на форуме АСИ рассказал о лучших подмосковных практиках в социальной сфере
- 14:12 03.06.2022
- У СВО есть определенные результаты, она продолжится до достижения всех целей — Песков
- 14:05 03.06.2022
- Правительство Подмосковья выделило 9 миллиардов рублей на проект дублера Пятницкого шоссе
- 14:00 03.06.2022
- РФ заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать