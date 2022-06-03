16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в период управления Украиной Виктором Ющенко развернуло на территории страны первые свои секретные тюрьмы. Об этом в пятницу в ходе брифинга в Донецке рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров.

«Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество. При президенте Украины [Викторе] Ющенко, когда Украина первый раз открыто „легла“ под западный мир, ЦРУ размещало на Украине такие секретные тюрьмы. Там речь шла о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме, не граждане Украины», — сказал Прозоров.

После переворота в Киеве в 2014 году и начала военных действий в Донбассе силовые структуры Украины развернули сеть тюрем на территории востока Украины. По словам Прозорова, они действовали и продолжают действовать «практически в каждом отделе СБУ».

Бывший сотрудник спецслужбы добавил, что после 2014 года СБУ перестала действовать в рамках национального законодательства. «После переворота 2014 года нормой для СБУ стало наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ, незаконных методов дознания, лишения свободы. Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы. Именно их методологию взяли на вооружение сотрудники СБУ и других силовых структур [Украины]», — сказал Прозоров.