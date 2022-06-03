0
0
56
НОВОСТИ

ЦРУ создало секретные тюрьмы на Украине при Ющенко — экс-сотрудник СБУ

16:12 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в период управления Украиной Виктором Ющенко развернуло на территории страны первые свои секретные тюрьмы. Об этом в пятницу в ходе брифинга в Донецке рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель расследовательского центра Ukr Leaks Василий Прозоров.

«Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество. При президенте Украины [Викторе] Ющенко, когда Украина первый раз открыто „легла“ под западный мир, ЦРУ размещало на Украине такие секретные тюрьмы. Там речь шла о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме, не граждане Украины», — сказал Прозоров.

После переворота в Киеве в 2014 году и начала военных действий в Донбассе силовые структуры Украины развернули сеть тюрем на территории востока Украины. По словам Прозорова, они действовали и продолжают действовать «практически в каждом отделе СБУ».

Бывший сотрудник спецслужбы добавил, что после 2014 года СБУ перестала действовать в рамках национального законодательства. «После переворота 2014 года нормой для СБУ стало наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ, незаконных методов дознания, лишения свободы. Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы. Именно их методологию взяли на вооружение сотрудники СБУ и других силовых структур [Украины]», — сказал Прозоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 03.06.2022
Три человека погибли при аварии поезда на юге ФРГ — Bild
0
76
15:32 03.06.2022
Рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла, считают в МИДе
0
124
15:12 03.06.2022
РФ будет следить за возможным увеличением числа Вооруженных сил ФРГ — Захарова
0
168
15:00 03.06.2022
Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392,9 млрд руб. нефтегазовых доходов
0
170
14:32 03.06.2022
В Белоруссии будет сформирован информационный спецназ - Лукашенко
0
193
14:25 03.06.2022
К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились еще 20 организаций
0
211
14:15 03.06.2022
Андрей Воробьев на форуме АСИ рассказал о лучших подмосковных практиках в социальной сфере
0
200
14:12 03.06.2022
У СВО есть определенные результаты, она продолжится до достижения всех целей — Песков
0
247
14:05 03.06.2022
Правительство Подмосковья выделило 9 миллиардов рублей на проект дублера Пятницкого шоссе
0
257
14:00 03.06.2022
РФ заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
0
226

Возврат к списку