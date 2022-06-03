Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины днем в пятницу нанесли по Донецку два артиллерийских удара, для чего использовали 155-миллиметровые орудия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В середине мая в посольстве США на Украине сообщали, что завершили переброску 90 155-миллиметровых гаубиц М777 в страну.

В представительстве ДНР уточнили, что в 14:55 по району поселка шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка выпущено десять снарядов калибра 155 мм, в 15:00 удар аналогичными снарядами последовал по Калининскому району столицы ДНР.