Сбер обеспечит защиту данных российских организаций
16:37 03.06.2022
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов продемонстрировал платформу для безопасной трансформации сети BI.ZONE Secure SD-WAN в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 3 июня в Нижнем Новгороде.
Решение позволяет в считанные минуты построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Подключение новых филиалов к платформе занимает не более 15 минут. Само устройство легко подключается к центрам мониторинга компаний и помогает предотвращать кибератаки.
BI.ZONE Secure SD-WAN является единственным российским решением данного класса, который входит в реестр отечественного программного обеспечения и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. Продукт особенно актуален сегодня в связи с уходом с рынка зарубежных производителей. В решении используются аппаратные платформы российских разработчиков, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.
Вопрос защиты от кибератак стоит для российских компаний особенно остро – с начала 2022 года количество киберинцидентов в российских компаниях увеличилось в 4 раза. При этом преступники действуют разными методами и с разными целями: от использования DDoS-атак и шифровальщиков с целью получения выкупа за остановку атаки или восстановление до взлома инфраструктуры для кражи данных клиентов и конфиденциальной информации. Однако Сбер, располагая современными многоуровневыми средствами защиты, полностью обеспечивает сохранность своих систем. Экспертиза Сбера в области киберзащиты и соответствующие решения BI.ZONE могут быть особенно полезны для многих российских организаций в текущих реалиях.
«Когда мы создавали BI.ZONE Secure SD-WAN, мы сразу думали о будущем – использование подобной платформы позволяет в разы сократить затраты на развертывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств, – отметил Станислав Кузнецов. – Технология была разработана в BI.ZONE в прошлом году, сейчас завершается процесс ее сертификации. Мы убеждены, что этот продукт и многие другие наши решения будут крайне полезны российским компаниям, мы полностью готовы к импортозамещению в этой сфере».
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – самое представительное деловое мероприятие в области цифровой экономики в России. В ходе пленарных заседаний проходит обсуждение современных условий развития цифровых технологий, антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых отраслей экономики, обеспечения устойчивости экономического и общественного развития.
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