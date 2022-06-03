Под санкции ЕС подпали 18 юрлиц и 65 физлиц, в том числе Волож, Навка и Кабаева
17:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз добавил в свой черный список 18 юридических и 65 физических лиц из России, включая детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавету и Николая, а также его супругу олимпийскую чемпионку Татьяну Навку и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.
Кроме того, санкции введены против сына российского предпринимателя Евгения Пригожина — Павла, нескольких журналистов агентства РИА Новости, основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора Андрея Липова и Марины Мордашовой, супруги владельца «Северстали» Алексея Мордашова.
Что касается юридических лиц, то в черный список ЕС попали, в частности, АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», «УАЗ» и Национальный расчетный депозитарий России, который используется для обслуживания ценным бумаг, включая российский госдолг.
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