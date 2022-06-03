Финляндия отключилась от российской ЛЭП — Bloomberg
17:12 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финская электросетевая компания Fortum отключилась от трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг.
«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок [из РФ]», — приводит агентство цитату из внутренней рассылки Fortum.
Ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — сообщила о прекращении с 14 мая импорта электроэнергии из России в Финляндию по причине его неоплаты финской стороной.
НОВОСТИ
- 17:45 03.06.2022
- РФ закрыла въезд для 41 гражданина Канады
- 17:00 03.06.2022
- Под санкции ЕС подпали 18 юрлиц и 65 физлиц, в том числе Волож, Навка и Кабаева
- 16:37 03.06.2022
- Сбер обеспечит защиту данных российских организаций
- 16:35 03.06.2022
- Новые разработки Сбера помогут укрепить технологическую безопасность России
- 16:32 03.06.2022
- Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
- 16:12 03.06.2022
- ЦРУ создало секретные тюрьмы на Украине при Ющенко — экс-сотрудник СБУ
- 16:00 03.06.2022
- Три человека погибли при аварии поезда на юге ФРГ — Bild
- 15:32 03.06.2022
- Рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла, считают в МИДе
- 15:12 03.06.2022
- РФ будет следить за возможным увеличением числа Вооруженных сил ФРГ — Захарова
- 15:00 03.06.2022
- Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392,9 млрд руб. нефтегазовых доходов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать