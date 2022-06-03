Финляндия отключилась от российской ЛЭП — Bloomberg

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финская электросетевая компания Fortum отключилась от трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг.

«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок [из РФ]», — приводит агентство цитату из внутренней рассылки Fortum.

Ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — сообщила о прекращении с 14 мая импорта электроэнергии из России в Финляндию по причине его неоплаты финской стороной.