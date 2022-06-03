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НОВОСТИ

РФ закрыла въезд для 41 гражданина Канады

17:45 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрывает въезд для 41 гражданина Канады, среди которых высшие военные чиновники и руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады», — говорится в заявлении. В МИД уточнили, что запрет коснулся 41 гражданина страны, среди них руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники.

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