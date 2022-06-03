Раненные в спецоперации получили новые специальности

18:14

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в Москве состоялось вручение военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сертификатов об окончании курса дополнительного профессионального образования. Удостоверения о прохождении переподготовки, очередные воинские звания и государственные награды военнослужащим вручил статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«Сегодня у нас важное событие, – первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы. Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», - сказал Николай Панков.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин и врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артем Святненко.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим получившие ранения при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, приведшие к ограничениям в прохождении дальнейшей военной службы по состоянию здоровья, продолжить прохождение службы на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения утвержденной Министром обороны РФ.

Сегодня военнослужащим также были вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены в разных регионах страны квартиры для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки к продолжить военную службу.

Все военнослужащие будут обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства.

Ранее, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.

Программой также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий.