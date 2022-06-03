В России приостанавливает свою деятельность сеть отелей Marriott
18:30 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы пришли к выводу о том, что новые санкции [в отношении РФ], о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России», — отмечается в заявлении.
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