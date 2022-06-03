В России приостанавливает свою деятельность сеть отелей Marriott

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

«Мы пришли к выводу о том, что новые санкции [в отношении РФ], о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России», — отмечается в заявлении.