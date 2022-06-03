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Россия просит власти Шри-Ланки отпустить задержанный судом Airbus A330 "Аэрофлота"

18:40 03.06.2022 Источник: Интерфакс

Росавиация работает над урегулированием вопроса задержания Airbus A330 "Аэрофлота" на Шри-Ланке, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в РФ с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек", - сообщили в ведомстве.

Ответ по данному вопросу ожидается "в ближайшее время", отметили в Росавиации.

Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на утро пятницы.

В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ. Местные СМИ сообщили, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

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