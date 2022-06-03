ЕС намеренно предпринимает действия по блокировке экспорта зерна и удобрений - МИД РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз целенаправленно создается атмосферу неопределенности в торговых отношениях с Россией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ материале «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности».

«Евросоюзом целенаправленно создается климат неопределенности в торговых отношениях с Российской Федерацией. Вводятся или предлагаются жесткие меры контроля за выполнением антироссийского санкционного режима, включая уголовную ответственность за обход или содействие в обходе антироссийских односторонних санкций, которые, по замыслу их инициаторов, должны принуждать экономоператоров в странах — членах ЕС к отказу от сотрудничества с российскими партнерами», — говорится в сообщении.

«Очевидно, что Евросоюз предпринимает намеренные действия, нацеленные на блокирование экспорта российских продуктов питания и удобрений, в том числе для недопущения присутствия России на рынках третьих стран», — добавили в дипведомстве.