ЕС намеренно предпринимает действия по блокировке экспорта зерна и удобрений - МИД РФ
19:45 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евросоюзом целенаправленно создается климат неопределенности в торговых отношениях с Российской Федерацией. Вводятся или предлагаются жесткие меры контроля за выполнением антироссийского санкционного режима, включая уголовную ответственность за обход или содействие в обходе антироссийских односторонних санкций, которые, по замыслу их инициаторов, должны принуждать экономоператоров в странах — членах ЕС к отказу от сотрудничества с российскими партнерами», — говорится в сообщении.
«Очевидно, что Евросоюз предпринимает намеренные действия, нацеленные на блокирование экспорта российских продуктов питания и удобрений, в том числе для недопущения присутствия России на рынках третьих стран», — добавили в дипведомстве.
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