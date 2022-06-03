США не стремятся продлевать конфликт на Украине причинить боль России - Госдеп
20:25 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы вновь призываем президента [России Владимира] Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить этот конфликт, чтобы причинить боль России», — утверждается в обнародованном в пятницу письменном заявлении Блинкена.
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