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США не стремятся продлевать конфликт на Украине причинить боль России - Госдеп

20:25 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет, что Запад не стремится затянуть боевые действия на Украине, а также призывает Россию завершить специальную военную операцию в этой стране.

«Мы вновь призываем президента [России Владимира] Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить этот конфликт, чтобы причинить боль России», — утверждается в обнародованном в пятницу письменном заявлении Блинкена.

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