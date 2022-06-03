Зерно с Украины можно безопасно вывезти через подконтрольные РФ порты - Путин

20:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении», — сказал российский лидер.