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Россия моет поднять экспорт зерна до 50 млн тонн - Путин

20:45 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года — прим. ТАСС) может вырасти до 50 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

«В текущем сельскохозяйственном году — 2021–2022 год — мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022-2023, я думаю, что мы поднимем экспорт до 50 млн тонн», — сказал он.

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