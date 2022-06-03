Россия моет поднять экспорт зерна до 50 млн тонн - Путин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года — прим. ТАСС) может вырасти до 50 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

«В текущем сельскохозяйственном году — 2021–2022 год — мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022-2023, я думаю, что мы поднимем экспорт до 50 млн тонн», — сказал он.