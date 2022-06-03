Презиент РФ назвал несколько путей вывоза зерна с Украины
21:30 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому», — сказал Путин.
По его словам, существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое — через Белоруссию.
НОВОСТИ
- 21:11 03.06.2022
- Если Украина разминирует свои порты для вывоза зерна, Россия не будет пользоваться моментом - Путин
- 20:45 03.06.2022
- Россия моет поднять экспорт зерна до 50 млн тонн - Путин
- 20:32 03.06.2022
- Зерно с Украины можно безопасно вывезти через подконтрольные РФ порты - Путин
- 20:25 03.06.2022
- США не стремятся продлевать конфликт на Украине причинить боль России - Госдеп
- 19:45 03.06.2022
- ЕС намеренно предпринимает действия по блокировке экспорта зерна и удобрений - МИД РФ
- 19:22 03.06.2022
- Россия снимает "ковидные" ограничения на въезд иностранцев по морю и воздуху с 14-го июня
- 18:40 03.06.2022
- Россия просит власти Шри-Ланки отпустить задержанный судом Airbus A330 "Аэрофлота"
- 18:37 03.06.2022
- Андрей Воробьев: Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона
- 18:30 03.06.2022
- В России приостанавливает свою деятельность сеть отелей Marriott
- 18:17 03.06.2022
- Москва и Луганск стали городами-побратимами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать