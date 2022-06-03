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НОВОСТИ

Презиент РФ назвал несколько путей вывоза зерна с Украины

21:30 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, это можно сделать через черноморские порты и через соседние страны, включая Белоруссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

«Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому», — сказал Путин.

По его словам, существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое — через Белоруссию.

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