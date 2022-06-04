Макрон призвал увеличить выпуск оружия, чтобы укреплять независимость

22:50 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения, так как это - в интересах их страны.

"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова президента.