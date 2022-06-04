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НОВОСТИ

Макрон призвал увеличить выпуск оружия, чтобы укреплять независимость

22:50 03.06.2022 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения, так как это - в интересах их страны.

"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова президента.

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