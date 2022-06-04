Все рейсы в Шри-Ланку "Аэрофлот" решил приостановть "в связи с неблагонадежностью ситуации"
22:00 03.06.2022 Источник: Интерфакс
Решение принято "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку", говорится в сообщении компании. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта.
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