В США разбился истребитель ВМС, погиб пилот - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой самолет F/A-18E/F Super Hornet («Супер хорнет») ВМС США разбился в пятницу в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния. Пилот погиб, сообщила телекомпания Эй-би-си.



По ее информации, инцидент произошел в 14:30 по местному времени (00:30 мск субботы). Пожарные и военные находятся на месте происшествия.



Ведется расследование обстоятельств крушения. Другие подробности не приводятся.



