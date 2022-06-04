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В США разбился истребитель ВМС, погиб пилот - СМИ

09:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой самолет F/A-18E/F Super Hornet («Супер хорнет») ВМС США разбился в пятницу в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния. Пилот погиб, сообщила телекомпания Эй-би-си.

По ее информации, инцидент произошел в 14:30 по местному времени (00:30 мск субботы). Пожарные и военные находятся на месте происшествия.

Ведется расследование обстоятельств крушения. Другие подробности не приводятся.

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