Саммит НАТО впервые может посетить премьер Японии

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщил телеканал Эн-эйч-кей.



Таким образом, Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намерен не только обсудить ситуацию вокруг Украины, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает Эн-эйч-кей.



