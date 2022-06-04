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НОВОСТИ

Саммит НАТО впервые может посетить премьер Японии

09:25 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Таким образом, Кисида может стать первым японским премьером, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намерен не только обсудить ситуацию вокруг Украины, но и действия Китая и КНДР, а также рассказать о планах Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает Эн-эйч-кей.

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