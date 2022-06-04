Продовольственная безопасность в мире зависит от действий РФ на Украине - Трасс

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что специальная военная операция России на Украине серьезным образом влияет на ситуацию в области продовольственной безопасности во всем мире. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя британского внешнеполитического ведомства.



По ее мнению, спецоперация РФ имеет «огромные последствия для глобального мира и [всеобщего] процветания, а также для продовольственной безопасности». В заявлении также указывается, что за 100 дней российской операции более 6,6 млн человек были вынуждены покинуть Украину. При этом Трасс напомнила, что Великобритания в рамках программы военной помощи поставила Киеву «10 тыс. ракет».



