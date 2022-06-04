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Запад исчерпал свой арсенал по сдерживанию развития РФ - Володин

10:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что возможности Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию развития России исчерпаны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале в субботу, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза против РФ.

«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал он. По словам председателя Думы, «принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».

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