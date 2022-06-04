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За гражданством РФ в Херсоне обратились около 1,5 тыс. человек

10:30 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение гражданства РФ, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил ТАСС в субботу заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», — сказал собеседник.

Он отметил, что власти стремятся открыть как можно больше точек приема документов, в том числе в районах Херсонской области. Так, вскоре первые точки должны появиться в Новой Каховке. «Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», — сказал собеседник.

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