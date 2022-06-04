В Подмосковье подросток в ходе ссоры убил свою 17-летнюю подругу

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали подростка, убившего в ходе ссоры семнадцатилетнюю девушку в подмосковной Немчиновке. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.



«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы, — сообщили в ГСУ. — Предварительным следствием установлено, что школьница проводила время в компании знакомых сверстников, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений, после чего скрылся».



На месте обнаружен телефон потерпевшей, проведены обыски, назначено проведение судебно-медицинских, генетической и трасологической экспертиз. Запланировано проведение очных ставок, допрос свидетелей. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.



