В Подмосковье подросток в ходе ссоры убил свою 17-летнюю подругу
11:40 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы, — сообщили в ГСУ. — Предварительным следствием установлено, что школьница проводила время в компании знакомых сверстников, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений, после чего скрылся».
На месте обнаружен телефон потерпевшей, проведены обыски, назначено проведение судебно-медицинских, генетической и трасологической экспертиз. Запланировано проведение очных ставок, допрос свидетелей. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.
НОВОСТИ
- 11:50 04.06.2022
- Из-за гроз во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги
- 10:30 04.06.2022
- За гражданством РФ в Херсоне обратились около 1,5 тыс. человек
- 10:20 04.06.2022
- Запад исчерпал свой арсенал по сдерживанию развития РФ - Володин
- 09:30 04.06.2022
- Продовольственная безопасность в мире зависит от действий РФ на Украине - Трасс
- 09:25 04.06.2022
- Саммит НАТО впервые может посетить премьер Японии
- 09:20 04.06.2022
- В США разбился истребитель ВМС, погиб пилот - СМИ
- 22:50 03.06.2022
- Макрон призвал увеличить выпуск оружия, чтобы укреплять независимость
- 22:00 03.06.2022
- Все рейсы в Шри-Ланку "Аэрофлот" решил приостановть "в связи с неблагонадежностью ситуации"
- 21:30 03.06.2022
- Презиент РФ назвал несколько путей вывоза зерна с Украины
- 21:11 03.06.2022
- Если Украина разминирует свои порты для вывоза зерна, Россия не будет пользоваться моментом - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать