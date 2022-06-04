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Из-за гроз во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги

11:50 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские метеорологи объявили предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности из-за гроз на 2/3 европейской части Франции. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении метеорологической службы «Метео Франс».

Речь идет о 60 департаментах, расположенных на юго-западе, в центральной части и на севере страны. Еще в 23 департаментах объявлен желтый уровень тревоги. Предупреждение действует в большинстве департаментов до утра воскресенья. Спокойно этот день проведут лишь жители Лазурного берега и южных предгорий Альп.

«Штормовой эпизод, требующий особой бдительности из-за высокого риска сильных явлений: обильных осадков в виде града, сильного дождя и порывов ветра», — так описывают метеорологи причину объявлен столь масштабной тревоги.

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