Китаю и Индии предложили роль посредников в украинском конфликте
12:55 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это могут быть те, кто воздержался от осуждения России на заседании Генассамблеи ООН. К примеру, Индия, Китай или ЮАР», — предположил политик, слова которого приводит в субботу агентство ДПА. Сам он предпочел бы ООН в качестве посредника, но сомневается, что это подойдет Москве.
Германия, по его словам, для этой роли не подходит. «С точки зрения России, мы сразу заняли слишком четкую позицию, осудили войну и начали выступать в пользу санкций, — отметил Мютцених в интервью порталу „Тэ-онлайн“. — Это делает нас для России неприемлемым посредником».
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