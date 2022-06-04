Ереван: В стычках манифестантов с полицией пострадали 60 человек
13:00 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате столкновений на перекрестке улиц Прошян и Демирчян [в минувшую пятницу] пострадали как гражданские лица, так и полицейские. В различные медцентры были доставлены 60 человек, из которых 39 — полицейские», — сообщает пресс-служба Минздрава.
По ситуации на 8:30 (7:30 мск) 50 человек получили медпомощь и были выписаны. Состояние пострадавших, которые остались на стационарном лечении, медики оценивают как удовлетворительное.
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