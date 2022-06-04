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Ереван: В стычках манифестантов с полицией пострадали 60 человек

13:00 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят человек, пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией, были доставлены в различные медицинские учреждения Еревана. Об этом в субботу сообщает Минздрав Армении.

«В результате столкновений на перекрестке улиц Прошян и Демирчян [в минувшую пятницу] пострадали как гражданские лица, так и полицейские. В различные медцентры были доставлены 60 человек, из которых 39 — полицейские», — сообщает пресс-служба Минздрава.

По ситуации на 8:30 (7:30 мск) 50 человек получили медпомощь и были выписаны. Состояние пострадавших, которые остались на стационарном лечении, медики оценивают как удовлетворительное.

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