Ереван: В стычках манифестантов с полицией пострадали 60 человек

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят человек, пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией, были доставлены в различные медицинские учреждения Еревана. Об этом в субботу сообщает Минздрав Армении.



«В результате столкновений на перекрестке улиц Прошян и Демирчян [в минувшую пятницу] пострадали как гражданские лица, так и полицейские. В различные медцентры были доставлены 60 человек, из которых 39 — полицейские», — сообщает пресс-служба Минздрава.



По ситуации на 8:30 (7:30 мск) 50 человек получили медпомощь и были выписаны. Состояние пострадавших, которые остались на стационарном лечении, медики оценивают как удовлетворительное.



