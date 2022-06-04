После полного освобождения Запорожской области власти проведут перепись населения

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Запорожской области после полного освобождения всей территории региона намерены провести первую с 2001 года перепись населения. Об этом ТАСС в субботу заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



«Надо понимать, что Украина — это одно из немногих, если не единственных государств, которые не проводили перепись. Точных цифр не знали сами правители Украины, потому что они не уделяли этому внимание: выделяемые деньги на перепись каждый раз перераспределялись на военную составляющую и прочие антинародные инициативы. Проводить перепись [планируем], имеется в виду, когда мы освободим и родное для меня Запорожье, там проживают даже сейчас в условиях того, что масса людей оттуда уехала, я думаю, что более 700 тысяч человек. И проводить перепись, не имея доступа к ним, как минимум будет не совсем правильно: 700 тысяч с лишним человек ждут, когда они будут освобождены. Общие настроения именно такие: Запорожье — русский город, это первый город исторической Новороссии», — сообщил Рогов.



Он пояснил, что общая численность населения Запорожской области в последние годы оценивалась в 1,8-1,9 млн человек, по официальным заявлениям Киева, здесь проживали около 1,6 млн человек. Он также сообщал, что на освобожденных территориях области сейчас проживают около 1 млн человек.



