Индийские власти будут поддерживать порядок и чистоту на пляжах помощью приложения
15:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сотрудничество информационных технологий с сектором туризма откроет много возможностей в будущем. Развитие туризма и безопасности — это всестороннее и коллективное усилие. С такими приложениями экосистема будет улучшаться в будущем, — цитирует слова Саванта телеканал Эн-ди-ти-ви.
Новое приложение позволит заинтересованным службам, таким как полиция Гоа, туристический департамент штата, другим ведомствам оперативно получать информацию о нарушениях. Благодаря ему можно будет размещать информацию о проблемах на пляжах — от нелегальных торговцев, в том числе запрещенными товарами, и нелегальных услугах массажа до сообщений о вызывающе ведущих себя лицах и случаях загрязнения пляжей.
НОВОСТИ
- 16:30 04.06.2022
- Из-за несоответствия качеству Египет отказался отгружать зерно из Индии
- 16:20 04.06.2022
- При отступлении украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры — Минобороны РФ
- 15:10 04.06.2022
- Соцпартия Молдавии решила добиваться отставки кабинета Гаврилицы
- 14:20 04.06.2022
- После полного освобождения Запорожской области власти проведут перепись населения
- 14:10 04.06.2022
- В ФРГ газохранилища заполнены почти на 50% - агентство
- 13:00 04.06.2022
- Ереван: В стычках манифестантов с полицией пострадали 60 человек
- 12:55 04.06.2022
- Китаю и Индии предложили роль посредников в украинском конфликте
- 11:50 04.06.2022
- Из-за гроз во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги
- 11:40 04.06.2022
- В Подмосковье подросток в ходе ссоры убил свою 17-летнюю подругу
- 10:30 04.06.2022
- За гражданством РФ в Херсоне обратились около 1,5 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать