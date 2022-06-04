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Индийские власти будут поддерживать порядок и чистоту на пляжах помощью приложения

15:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти популярного у туристов индийского штата Гоа запустили в субботу приложение Beach Vigil («Пляжное дежурство»), с помощью которого намерены способствовать поддержанию порядка и чистоты в прибрежной зоне. Как сказал журналистам главный министр Гоа Прамод Савант, приложение принесет пользу учреждениям, работающим в секторе пляжного туризма.

«Сотрудничество информационных технологий с сектором туризма откроет много возможностей в будущем. Развитие туризма и безопасности — это всестороннее и коллективное усилие. С такими приложениями экосистема будет улучшаться в будущем, — цитирует слова Саванта телеканал Эн-ди-ти-ви.

Новое приложение позволит заинтересованным службам, таким как полиция Гоа, туристический департамент штата, другим ведомствам оперативно получать информацию о нарушениях. Благодаря ему можно будет размещать информацию о проблемах на пляжах — от нелегальных торговцев, в том числе запрещенными товарами, и нелегальных услугах массажа до сообщений о вызывающе ведущих себя лицах и случаях загрязнения пляжей.

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