0
0
18
НОВОСТИ

При отступлении украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры — Минобороны РФ

16:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты, отступая от Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 04.06.2022
Из-за несоответствия качеству Египет отказался отгружать зерно из Индии
0
64
15:20 04.06.2022
Индийские власти будут поддерживать порядок и чистоту на пляжах помощью приложения
0
182
15:10 04.06.2022
Соцпартия Молдавии решила добиваться отставки кабинета Гаврилицы
0
193
14:20 04.06.2022
После полного освобождения Запорожской области власти проведут перепись населения
0
273
14:10 04.06.2022
В ФРГ газохранилища заполнены почти на 50% - агентство
0
257
13:00 04.06.2022
Ереван: В стычках манифестантов с полицией пострадали 60 человек
0
328
12:55 04.06.2022
Китаю и Индии предложили роль посредников в украинском конфликте
0
414
11:50 04.06.2022
Из-за гроз во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги
0
385
11:40 04.06.2022
В Подмосковье подросток в ходе ссоры убил свою 17-летнюю подругу
0
439
10:30 04.06.2022
За гражданством РФ в Херсоне обратились около 1,5 тыс. человек
0
465

Возврат к списку