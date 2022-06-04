При отступлении украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры — Минобороны РФ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты, отступая от Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.



«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что после совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.



