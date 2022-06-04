При отступлении украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры — Минобороны РФ
16:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.
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