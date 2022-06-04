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Из-за несоответствия качеству Египет отказался отгружать зерно из Индии

16:30 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Египта отказались отгружать партию зерна из Индии из-за ее несоответствия стандартам качества. Об этом, как передает в субботу издание «Аш-Шурук», сообщил глава египетского сельскохозяйственного карантина Ахмед аль-Аттар.

«Египет отклонил запрос от компании, владеющей 55 тыс. тонн пшеницы, которая была поставлена в Турцию и оказалась зараженной опасным вредителем», — пояснил он, уточнив, что турецкие власти также отказались отгружать это зерно ввиду его несоответствия стандартам качества.

По словам главы аграрного карантина, находящийся сейчас в Турции груз с зерном из Индии не будет допущен в Египет. «Другая партия индийской пшеницы прибыла в Египет с соблюдением всех карантинных спецификаций и требований, и в ближайшее время будут продолжены процедуры ее выпуска на местный рынок», — добавил он.

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