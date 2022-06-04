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Еще одну волну беженцев из Сирии Турция не выдержит - представитель Эрдогана

18:40 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из сопредельной Сирии, сообщил в субботу официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

«Турция не сможет выдержать новую волну беженцев, это за пределами ее возможностей и способностей. Наоборот, мы прилагаем и будем прилагать необходимые усилия для добровольного, спокойного и достойного возвращения сирийских беженцев на родину. С этой точки зрения мы придаем важное значение созданию коридора безопасности на сирийской стороне», — сказал представитель Тайипа Эрдогана в интервью национальному агентству Анадолу. «При этом Турция для недопущения создания там террористического коридора будет и впредь действовать так же решительно, как и прежде», — добавил Калын.

В Турции, по официальным данным, в настоящее время находятся

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